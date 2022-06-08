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Medya İşte ardında bıraktığı skandallar! FOX'ta Fulya Öztürk rezilliği son buldu
Medya

İşte ardında bıraktığı skandallar! FOX'ta Fulya Öztürk rezilliği son buldu

Yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV'de skandallarıyla gündemi meşgul eden 'Fulya İle Umudun Olsun' bitiyor. "Müjde" niteliğindeki gelişmeyi sunucu Fulya Öztürk duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 15:34:00 -

 yeniakit.com.tr 

Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un sunucusu Fulya Öztürk, muhabirliğe geri dönecek.

Kararını FOX yönetimiyle de paylaştığını ifade eden Öztürk, “Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum.” dedi.

 Fulya Öztürk, televizyon ekranlarını kirleten FOX TV'de bir dizi rezillikler bıraktı. O rezilliklerden biri ise Müslümanlara 'Cuma'ya özel operasyondu.

Müslümanlara 'Cuma'ya özel operasyon!

Mide bulandıran programa katılan rezil bir adam canlı yayında karısına ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli bir video izletti. Videonun gülüşmeler eşliğinde izlendiği programda arka planda verilen 'Hayırlı Cumalar' mesajı ise FOX'un Müslümanların sinir uçlarıyla nasıl oynadığını gözler önüne sermişti.

Skandal olayı, dramatize etmeye çalışan Öztürk, "Ben 2 aydır maaş alıyorum, üstüme bir çöp almadım. Kazandığım parayla hiçbir şey almadım. Hayır işliyorum." diyerek programda yaşanan rezilliği savunmaya çalıştı.

 

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