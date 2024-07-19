İşte anlaşma şartları! Galatasaray’da sağ bek tamam

Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve takımı Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

DOUE İÇİN 7.5 MİLYON EURO

Yönetim Kopenhag'tan Elias Jelert'i de imza aşamasına getirmişti ancak teknik heyetin son kararı Doue'den yana oldu. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Guela Doue ise yıllığı 1.2 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Fildişi Sahilli sağ bek, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak. Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.