  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Dünya İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke! ilan ettiler...
Dünya

İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke! ilan ettiler...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke! ilan ettiler...

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott akıllara zarar bir açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'a destek verdi. Latin Amerika hedef alan Scott, ilan etti. 3 ülkenin adını verdi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott akıllara zarar bir açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'a destek verdi. Latin Amerika ülkelerini hedef alan Scott, 3 ülkenin adını verdi.

BD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Venezuela'ya yönelik saldırısını savunarak, bu adımın Latin Amerika genelinde bir değişim dalgası başlatacağını ileri sürdü. Scott, hedeflerinde Küba ve Nikaragua'nın da olduğunu, Kolombiya'da ise önümüzdeki yıl yeni bir yönetimin iş başına geleceğini iddia etti.

ABD medyasına konuşan Florida Senatörü Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından tutuklanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından, Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth için övgü dolu ifadeler kullandı. Scott, söz konusu operasyonun bölgedeki siyasi dengeleri kökten değiştireceğini savundu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Scott, "Başkan Trump'ın yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Venezuela'da yaptıkları şey Latin Amerika'yı değiştirecek. Bu, Venezuela'yı değiştirmenin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sol yönetimleri de hedef gösteren Senatör Scott, Washington yönetiminin müdahalelerinin süreceğini öne sürdü. Scott, "Bu süreç devam edecek. Küba'yı düzelteceğiz. Ardından Nikaragua düzelecek. Gelecek yıl Kolombiya'da yeni bir başkanımız olacak. Demokrasi bu yarımküreye geri dönüyor" şeklinde konuştu.

ABD, Grönland konusunda strateji mi değiştiriyor? "İşgalle değil satın alarak"
ABD, Grönland konusunda strateji mi değiştiriyor? "İşgalle değil satın alarak"

Dünya

ABD, Grönland konusunda strateji mi değiştiriyor? "İşgalle değil satın alarak"

Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar
Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar

Dünya

Genetik bir hata sonucu: Tüm mahalle saldırıya uğradı, paramparça etti! Adeta bir canavar

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar
ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

Gündem

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi
Teknoloji

200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi

Apple’ın kamera stratejisinde büyük bir dönüm noktası olabilecek 200 MP sensörlü iPhone için en erken 2026 işaret edilirken, şirketin bu ham..
Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Gündem

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23