İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke! ilan ettiler...

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott akıllara zarar bir açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'a destek verdi. Latin Amerika ülkelerini hedef alan Scott, 3 ülkenin adını verdi.

BD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Venezuela'ya yönelik saldırısını savunarak, bu adımın Latin Amerika genelinde bir değişim dalgası başlatacağını ileri sürdü. Scott, hedeflerinde Küba ve Nikaragua'nın da olduğunu, Kolombiya'da ise önümüzdeki yıl yeni bir yönetimin iş başına geleceğini iddia etti.

ABD medyasına konuşan Florida Senatörü Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından tutuklanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından, Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth için övgü dolu ifadeler kullandı. Scott, söz konusu operasyonun bölgedeki siyasi dengeleri kökten değiştireceğini savundu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Scott, "Başkan Trump'ın yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Venezuela'da yaptıkları şey Latin Amerika'yı değiştirecek. Bu, Venezuela'yı değiştirmenin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sol yönetimleri de hedef gösteren Senatör Scott, Washington yönetiminin müdahalelerinin süreceğini öne sürdü. Scott, "Bu süreç devam edecek. Küba'yı düzelteceğiz. Ardından Nikaragua düzelecek. Gelecek yıl Kolombiya'da yeni bir başkanımız olacak. Demokrasi bu yarımküreye geri dönüyor" şeklinde konuştu.