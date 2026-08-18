İşte Alihan Kuriş suç örgütünün ByLock’u: Hindu yazılımlı 3 aşamalı Gloper!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'a yaptığı ziyarette "Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne" ilişkin yeni bir detayı kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Çiftçi, Kurişçilerin 'Gloper' adında gizli bir haberleşme uygulaması olduğunu söyledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bylock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Gloper diye bir uygulama var. Üst kademe üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor” dedi.

GLOPER NEDİR?

Gloper, Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme uygulaması.

Uygulama, Google Play Store veya AppStore'da mevcut değil. "Dünya nüfusunun kullanımına açık olmadığı" belirtiliyor.

Uygulamanın yazılımının Kuriş suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in "emriyle" yaptırıldığı söyleniyor.

Gloper'in yazılım projesinin Hindistan'da, Hintli mühendisler tarafından yapıldığı aktarılıyor.

Gloper'i Alihan Kuriş başta olmak üzere suç örgütünün lider kadrolarından 3 bin 300 kişinin kullandığı vurgulanıyor.

Gloper'de oturum açabilmek için kullanıcıların 3 aşamalı bir doğrulama sürecinden geçtiği iddia ediliyor.

BYLOCK İLE BENZER ÖZELLİKLERİ

Gloper'e yapılan ByLock benzetmesi, uygulamaların teknik kod yapısından ziyade dışarıya kapalı bir iletişim ağı oluşturma amacı taşımasından kaynaklanıyor.

Glooper’ın ByLock ile benzer bir veri şifreleme algoritmasına veya sunucu mimarisine sahip olup olmadığı konusunda adli ve idari mercilerden yapılmış detaylı bir teknik açıklama henüz kamuoyuna sunulmadı.

Soruşturma kapsamındaki incelemeler sürdürülüyor.

KURİŞ "TELEFON NUMARAM YOK" DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.

Kuriş, adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını, iletişim için genellikle ofis hattını kullandığını, zaman zaman da aile üyelerinin telefonları üzerinden irtibat kurduğunu söyledi.

Soruşturma dosyasında ise bu yöntemin takipten kaçınmak amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Haber7