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Dünya İşte alçak Batı’nın kirli yüzü! Afganistan’ı uçaklarının reklamı için bombalamışlar
Dünya

İşte alçak Batı’nın kirli yüzü! Afganistan’ı uçaklarının reklamı için bombalamışlar

İsveç'in, Afganistan'da bombardımanlar düzenleyerek, ürettiği savaş uçaklarının reklamını yapmak istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 23:40:00 -
İşte alçak Batı’nın kirli yüzü! Afganistan’ı uçaklarının reklamı için bombalamışlar

İsveç'in, Afganistan'da bombardımanlar düzenleyerek, ürettiği savaş uçaklarının reklamını yapmak istediği ortaya çıktı.

Wikileaks'in ortaya çıkardığı belgelere göre, 2008 yılında İsveç, JAS-39 Gripen savaş uçaklarını tanıtma amacıyla, Afganistan'da hava saldırıları düzenlemek istedi.

İsveçli yetkililer bu savaş uçaklarının Afganistan'a gönderilmesiyle hem ülkenin hava kuvvetlerinin tecrübe kazanacağını, hem de silah pazarında uçakların pazarlanabilirliğinin artacağını ifade etti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri 2001 yılında Afganistan'ı işgal etti.

Söz konusu işgal sürecinde 20 yılda Afganistan, savaş uçakları tarafından neredeyse gündelik olarak bombalandı.

Bu bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybederken binlercesi de sakat kaldı. Aynı zamanda sivil alanlarda milyarlarca dolarlık zarar oluştu.

Kaynak: Mepa News

 

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