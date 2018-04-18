İşte AK Parti'nin düşündüğü seçim tarihleri!



AK Parti içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin de erken seçim açıklamasıyla ilgisi olmadığı, uyumla ilgili yapılacak çalışmalar nedeniyle daha önce alınan bir randevu olduğu öğrenildi.

TARİH DEĞİŞİR AMA SEÇİM OLUR

Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın tek sonucunun kaçınılmaz bir erken seçim olacağı dile getiriliyor. Bir AK Parti kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.