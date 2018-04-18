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İşte AK Parti'nin düşündüğü seçim tarihleri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen erken seçim çıkışından sonra AK Parti kulisleri hareketlendi. Kulislerde erken seçimin olacağı ama tarihin Bahçeli'nin verdiği tarihtenfarklı olacağı görüşü var.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
İşte AK Parti'nin düşündüğü seçim tarihleri!


AK Parti içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin de erken seçim açıklamasıyla ilgisi olmadığı, uyumla ilgili yapılacak çalışmalar nedeniyle daha önce alınan bir randevu olduğu öğrenildi.

TARİH DEĞİŞİR AMA SEÇİM OLUR

Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın tek sonucunun kaçınılmaz bir erken seçim olacağı dile getiriliyor. Bir AK Parti kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
  1. erken seçim kararı

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