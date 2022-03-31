İşte 'açız' söylemi ile dar gelirlileri istismar edenlerin gerçek hayatı!

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Dar gelirlileri istismar ederek "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapıp halktan biriymiş rolü kesenlerin maskeleri birer birer iniyor.

Uzun süredir yaptığı paylaşımlarla iktidarı hedef alıp, "kriz" çığırtkanlığı yapan Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka dudak uçuklattı.

Aylık on bin dolar nafaka, evler, 500 bin dolar tazminat!

Cem Yılmaz, 2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu ile 2013 yılında 20 aylık evliliklerini noktaladı. Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafakaya bağlanırken, Ahu Yağtu'ya da 500 bin dolar tazminat ödemişti.

Yağtu'ya lüks bir otomobil veren Yılmaz, Şişli ve Sarıyer'deki birer dairesini de Yağtu'ya devrederken, İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar (140 bin 680 Türk lirası) nafaka ödeyen Cem Yılmaz, nafakanın azaltılıp TL'ye çevrilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cem Yılmaz'ın ödediği aylık 10 bin dolar nafakanın 70 bin TL'ye indirilmesine karar verildi.

'Hayat pahalılığından şikayet etmeyen ya deli ya hırsızdır' demişti

Cem Yılmaz son olarak Twitter hesabından şu paylaşımı ile tartışma konusu olmuştu:

Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.