  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İşte AB'nin ikiyüzlülüğü! "Böyle ülkeleri alıyorlar, Türkiye'yi almıyorlar"
Medya

İşte AB'nin ikiyüzlülüğü! "Böyle ülkeleri alıyorlar, Türkiye'yi almıyorlar"

Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren Gazeteci Kemal Öztürk, "Ben Ukrayna'dan geldim, Romanya'da, Polonya'da ve Bulgaristan'da yolları gördüm. Avrupa Birliği'ne en çok kızdım. Böyle ülkeleri AB'ye alıyorsunuz, Türkiye'yi almıyorsunuz." tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 22:39:00 -

 yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığını açıkladı. 

Yap-işlet-devret modelinin ile ilgili konuşan Öztürk, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle gurur duyduğunu söyledi ve bu modelin halka en sağlık bir şekilde anlatılması gerektiğini belirtti. 

"Böyle ülkeleri AB'ye alıyorsunuz, Türkiye'yi almıyorsunuz"

Öztürk, Ukrayna'dan Türkiye'ye kara yolu ile geldiğinden bahsederek, "Çanakkale Köprüsü ile gurur duyuyorum. Şimdi ben Ukrayna'dan geldim, Romanya'da, Polonya'da ve Bulgaristan'da yolları gördüm. Avrupa Birliği'ne en çok kızdım. Böyle ülkeleri AB'ye alıyorsunuz, Türkiye'yi almıyorsunuz. Yol yok, emin olun ama serbest dolaşım almış. Bu, AB'nin çifte standartıdır." dedi. 

Gelecek Partisi sözcüsü: Kıyas bile kabul etmez

Stüdyodakiler de Öztürk'ün sözlerine stüdyodakiler de destek verirken Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da "Kıyas bile kabul etmez" ifadesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay