İşte AB'nin ikiyüzlülüğü! "Böyle ülkeleri alıyorlar, Türkiye'yi almıyorlar"

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığını açıkladı.

Yap-işlet-devret modelinin ile ilgili konuşan Öztürk, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle gurur duyduğunu söyledi ve bu modelin halka en sağlık bir şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

"Böyle ülkeleri AB'ye alıyorsunuz, Türkiye'yi almıyorsunuz"

Öztürk, Ukrayna'dan Türkiye'ye kara yolu ile geldiğinden bahsederek, "Çanakkale Köprüsü ile gurur duyuyorum. Şimdi ben Ukrayna'dan geldim, Romanya'da, Polonya'da ve Bulgaristan'da yolları gördüm. Avrupa Birliği'ne en çok kızdım. Böyle ülkeleri AB'ye alıyorsunuz, Türkiye'yi almıyorsunuz. Yol yok, emin olun ama serbest dolaşım almış. Bu, AB'nin çifte standartıdır." dedi.

Gelecek Partisi sözcüsü: Kıyas bile kabul etmez

Stüdyodakiler de Öztürk'ün sözlerine stüdyodakiler de destek verirken Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da "Kıyas bile kabul etmez" ifadesinde bulundu.