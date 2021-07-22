İşte ABD’nin beslediği medya kuruluşları! Liste liste yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nden Chrest Foundation Vakfı internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı. Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor.

ABD'nin Irving şehrinde bulunan vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

En çok para Medyascope için

Ulusal Kanal'ın web sitesinde yer alan habere göre, ABD tarafından fonlanan kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope bulunuyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.

Hibe gerekçesi: Tarafsızlık!

Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor. Serbestiyet internet sitesi için "Partizan olmayan habercilik yapılması" gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.

Raporda ortaya çıkmıştı

ABD'nin Türkiye'de bazı basın kuruluşlarını fonladığı daha önce Center for American Progress'in "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adında raporuna yansıdığı haberi ilk kez aksam.com.tr duyurmuştu.

Umed'den ABD'li vakfın fonladığı medyaya tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) konuyla ilgili açıklama yaparak ABD'li Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlanan 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24'e tepki gösterdi. Emperyalistlerin medya kuruluşlarına yüzbinlerce dolar hibe vermesini "kalemlerin vesayet altına alınması" olarak gördüklerinin belirtildiği açıklamada "Fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçen yıl Temmuz ayında, ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress, "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adında bir rapor yayınlamış, Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımıştı.

Önceki gün ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı.

140Journos youtube kanalı

Hükümet aleyhine yaptığı videolarla ve Kemal Kılıçdaroğlu güzellemeleri ile Türkiye'de içerik üreten 140Journos kanalı da ABD beslemesi çıktı.

Yayımlanan listede, Türkiye'de 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 yer aldı...

Emperyalizmin medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vermesini kalemlerini vesayet altına alması olarak görüyor, fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz.

ABD sermayesi müdahalecidir.

Sömürücüdür.

Dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için kullandığı en büyük silah dolardır.

Anlaşılan ABD, Türkiye'de operasyon medyasını inşaa etmiş, fiilî müdahale ile ele geçiremediği milleti beslediği medya ile ele geçirmeyi hedeflemiştir.

Bu işgal girişimidir.

Bu gayri nizami harp tekniğidir.

Bu psikolojik harekattır.

Bu toplum mühendisliğidir.

Beslediği medyanın yaptığı failiyetler de 5.kol failiyetidir.

Uluslararası Medya ve Enformasyon derneği olarak öncelikle emperyalizmin yeni savaş konseptine emir eri olan medya kuruluşlarını kınıyoruz.

En büyük ihanet

Emperyalizm karanlık ajandasında görev almak bu ülkeye yapılan büyük ihanettir.

Aldıkları görev gereği, algıları gerçeğin önüne koyabilme, yalanı meşrulaştırma, değerleri zayıflatma, tarihi, milli, manevi bağları etkisizleştirme, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapma, Emperyalizme karşı mücadelede duyarsızlaştırma çabaları içerisinde olmak, hıyanettir. Asla gazetecilik değildir.