İşte ABD'li Pompeo'nun sildiği '15 Temmuz' tweeti

ABD’nin eski CIA direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yayınlanmayı bekleyen hatıra kitabında Türkiye ile ilgili bölümler gündem oldu. Pompeo’nun “Asla Bir Santim Vermeyin: Sevdiğim Amerika için Savaşmak” isimli kitabında 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili tuhaf satırlara yer verdi.

Pompeo, kitabında, “2017'de Türkiye'ye CIA Başkanı iken yaptığım ilk ziyaretimde izlemek zorunda kaldığım ve 2016 darbesini anlatan aynı üç saatlik videoya maruz kalmasından endişelendim. 2016 darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki bunun bir akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm!” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU 15 TEMMUZ'U HATIRLATTI

Pompeo’ya karşılık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz gecesi Pompeo’nun yaptığı ve ardından sildiği paylaşımı hatırlatttı. Çavuşoğlu, “(Pompeo’nun) O gece (15 Temmuzla ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun gündeme taşıdığı Pompeo’nun 15 Temmuz paylaşımı yeniden gündeme geldi.

HAİNLER DARBEYE KALKIŞTI, O ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Eski CIA Direktörü Pompeo, 15 Temmuz darbe gecesi resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti kadar demokratik... Her ikisi de İslamcı totaliter bir diktatörlük.” sözlerini sarf etmişti.

Mike Pompeo, küstah paylaşımını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek yapmıştı. Pompeo, dönemin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in paylaşımı üzerine yaptığı yorumu daha sonra silmek zorunda kalmıştı.

Haber7