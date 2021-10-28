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Gündem İşte ABD adaleti(!) Hapisteki Müslümana 17 yıl sonra “pardon” dediler
Gündem

İşte ABD adaleti(!) Hapisteki Müslümana 17 yıl sonra “pardon” dediler

Pakistan’da taksi şoförlüğü yaparken El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıya tutuklanarak ABD’nin Küba’daki işkence üssü Guantanamo hapishanesine götürülen Ahmed Rabbani, masum olduğu anlaşılınca 17 yıl sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:21:00 -
İşte ABD adaleti(!) Hapisteki Müslümana 17 yıl sonra “pardon” dediler

 Münübe Yılmaz 

Pakistan’da taksi şoförlüğü yaparken El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıya tutuklanarak ABD’nin Küba’daki işkence üssü Guantanamo’ya götürülen Pakistanlı Müslüman Ahmed Rabbani, masum olduğu anlaşılınca 17 yıl sonra serbest bırakıldı.

Yıllarca işkence edildi

Edinilen bilgiye göre, ABD tarafından El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilerek 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Rabbani, 17 sene önce Pakistan gizli servisi tarafından El Kaide mensubu Hassan Gül olduğu gerekçesi ile tutuklandı. Yetkililer, tutuklanmasından sonra doğan oğlunu 17 yıl boyunca göremeyen Rabbani’nin, El Kaide mensubu Hassan Gül operasyonlardan birinde öldürülerek ele geçirilince masum olduğunun anlaşıldığını, daha sonra da Guantanamo’dan Afganistan’a gönderildiğini kaydetti. Afganistan’da yıllarca işkence edilen Rabbani, “Hapishanedeyken dünyanın en tehlikeli mahkumlarından olduğum söylendi. Fakat tutukluluğum boyunca bulunduğum koğuşta ne kimseyi öldürdüm, ne de insanlara zarar verdim” dedi.

“İşkenceler sebebiyle çoğu zaman kendimde değildim”

İşkenceler sebebiyle çoğu zaman kendinde olmadığını dile getiren Rabbani, hapishanedeki günlerinde doktor veya avukat ile görüşeceği zamanlarda her seferinde metal dedektörlerle dakikalarca arandığını kaydetti. Akrabaları, kendilerinden ve oğlundan 17 yıl ayrı kalan Rabbani’nin serbest bırakılmasına sevinemediklerini söyledi.

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Yorumlar

gurbeder

ıyi bir avukatla ABD yi sömürür ne tazminat alır varya zengin olur.
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Adem Evliya

Bu kafayla mı "Kavala"ya sahip çıkıyor!!!
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