İşte A milli takımın EURO 2024'e katılma olasılığı

Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım attı.

Hırvatistan''da oynanan maçta Türkiye Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanarak, bu karşılaşma öncesinde averajla gerisinde bulunduğu rakibini geçerek grupta liderliğe yükseldi.

Puanını 13'e çıkartan Türkiye zirvede yer alırken, bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 7 puanlı Ermenistan 3. ve bir maçı eksik Galler ise 4. basamakta bulundu.

İlk galibiyetini dün sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek elde eden Letonya ise 3 puanla son sırada yer aldı.

EURO 2024 için ne gerekiyor?

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Bu zaferle birlikte A Milli Takım, Hırvatistan galibiyetiyle EURO 2024 için büyük avantaj yakaladı.

Milliler, Letonya maçında galibiyete ulaşırsa, kalan maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024'ü garantileyecek.

Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.

Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takım, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024 katılımına hak kazanacak.

İlk 2'de yer alanlar doğrudan katılacak

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.





