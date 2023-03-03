İşte 6'lı masa işte yalancılığı tasdik eden imza!

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6'lı masanın adayını bugüne açıklamayıp her defasında, "Adayımızın yıpranmasını istemiyoruz" gerekçesini öne süren 6'lı masanın yalanı sonunda patlak verdi.

İP'li Akşener, bugün yaptığı kamuoyu açıklamasında zehir zemberek sözlerle masayı dağıttı.

Ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener, geçmişteki tüm birlik-beraberlik mesajlarını boşa düşürdü.

Daha üzerinden 24 saat geçmeden, kendi imzasının da olduğu kağıdın aksine, Akşener, bambaşka ifadeler kullandı:

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Biz bugünlere dayatmalara direnerek, kirli pazarlıkları reddederek, alışılmış yenilgilere karşı çıkarak.

Dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Bu doğrultuda 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik.

Bu iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu.

Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

Bu sözlerden sonra kamuoyu diğer 5 imzaya nasıl güveneceğinin cevabını arıyor.