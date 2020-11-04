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Ekonomi İşte 4 Kasım Gram, Çeyrek,Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları
Ekonomi

İşte 4 Kasım Gram, Çeyrek,Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları

ABD'de gerçekleşen seçimler piyasalarda hareketliliğin yaşanmasına neden olurken dolar kurunda yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatları da tırmanmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününü 512 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı dün günü 522 lira seviyesinden tamamladı. İşte 4 Kasım 2020 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:04:00 -
İşte 4 Kasım Gram, Çeyrek,Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarında sert yükseliş devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününü 512 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı Salı günü de yükselişini sürdürdü ve 522 liradan günü tamamladı. ABD gerçekleştirilen başkanlık seçimleri nedeniyle yaşanan belirsizlik dolar kurunda yaşanan değişimlere paralel olarak güvenli limabn altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatlarından son durum ne? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.     

Gram altın ne kadar?

Gram altın an itibariyle 518,68 TL alış 518,82 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 836,53 TL alış 855,62 TL satış fiyatından işlem görüyor

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 1.667,84 TL alış 1.711,23 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

Tam altın ne kadar?

Tam altın 3.450,70 TL alış 3.537,59 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını3.474,00 TL alış 3.527,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı ne kadar?

Altının ONS fiyatı 1.899 dolardan işlem görüyor.

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 476,82 TL alış 477,26 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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