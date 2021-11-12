İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!

Günümüzde binlerce sakıncalı içeriğin yer aldığı Youtube mecrasında milli ve manevi değerlere hizmet eden videolar yayınlayan Maksat114 kanalı, bilimsel hiç bir dayanağı olmayan ateizmin nasıl mantık dışı bir inanış olduğunu gözler önüne seren video yayınlandı.

Videoda her şeyin rastlantılar sonucu oluştuğunu ve evrende büyük bir kaosun hakim olduğunu iddia eden materyalist inanışı çürüten bir uygulama yer aldı.

Bir uçak legosunun parçalarını boş bir kutunun içine rastgele atılarak kutunun kapağı kapatılıyor. Ardından materyalist düşüncenin iddia ettiği gibi rastgele kutu sallanıyor. Daha sonra kapak açılarak mini legolardan bir uçağın meydana geldiği görülüyor. Böyle bir durumun gerçekte olabilmesinin imkansızlığı böylece ortaya konuluyor.