İşte 25 yaş altı yıldızı parlayan futbolcular!
FIFA Dünya Kupası'nın oynanmaya başlamasıyla beraber yıldızı parlayan futbolcular merak edilmeye başlandı. İşte o yıldızlar!
1-Mbappe: 23 yaşında Paris Saint Germain'de oynuyor.
2-Jude Bellingham: 19 yaşında Borussia Dortmund'da oynuyor.
3-Vinicius Junior: 22 yaşında Real Madrid'de oynuyor.
4-Antony: 22 yaşında Manchester United'da oynuyor.
5-Raphinha: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.
6-Gavi:18 yaşında Barcelona'da oynuyor.
7-Darwin Nunez:23 yaşında Liverpool'da oynuyor.
8-Rodrygo: 21 yaşında Real Madrid'de oynuyor.
9-Gabriel Jesus: 25 yaşında Arsenal'da oynuyor.
10-Richarlison: 25 yaşında Tottenham'da oynuyor.
11-De Jong: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.
12-Ferran Torres: 22 yaşında Barcelona'da oynuyor.
13-Ousmane Dembele: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.
14-Jules Kounde: 24 yaşında Barcelona'da oynuyor.
15-Pedri: 20 yaşında Barcelona'da oynuyor.
16-Valverde: 24 yaşında Real Madrid'de oynuyor.
17-Musiala:19 yaşında Bayern Münih'de oynuyor.
18-Arajuo: 23 yaşında Barcelona'da oynuyor.
19-Kessie: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.