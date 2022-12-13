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Spor İşte 25 yaş altı yıldızı parlayan futbolcular!
Spor

İşte 25 yaş altı yıldızı parlayan futbolcular!

FIFA Dünya Kupası'nın oynanmaya başlamasıyla beraber yıldızı parlayan futbolcular merak edilmeye başlandı. İşte o yıldızlar!

Yeniakit Publisher
2022-12-13 14:54:00 -
İşte 25 yaş altı yıldızı parlayan futbolcular!

1-Mbappe: 23 yaşında Paris Saint Germain'de oynuyor.

2-Jude Bellingham: 19 yaşında Borussia Dortmund'da oynuyor.

3-Vinicius Junior: 22 yaşında Real Madrid'de oynuyor.

4-Antony: 22 yaşında Manchester United'da oynuyor.

5-Raphinha: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.

6-Gavi:18 yaşında Barcelona'da oynuyor.

7-Darwin Nunez:23 yaşında Liverpool'da oynuyor.

8-Rodrygo: 21 yaşında Real Madrid'de oynuyor.

9-Gabriel Jesus: 25 yaşında Arsenal'da oynuyor.

10-Richarlison: 25 yaşında Tottenham'da oynuyor.

11-De Jong: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.

12-Ferran Torres: 22 yaşında Barcelona'da oynuyor.

13-Ousmane Dembele: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.

14-Jules Kounde: 24 yaşında Barcelona'da oynuyor.

15-Pedri: 20 yaşında Barcelona'da oynuyor.

16-Valverde: 24 yaşında Real Madrid'de oynuyor.

17-Musiala:19 yaşında Bayern Münih'de oynuyor.

18-Arajuo: 23 yaşında Barcelona'da oynuyor.

19-Kessie: 25 yaşında Barcelona'da oynuyor.

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