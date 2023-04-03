İşte 2023'te Bekçi olma şartları.. Yeni değişiklikler!

Bekçi alımları için yeni şartlar ve yeni başvuru koşulları getirildi. Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bekçi adaylarından hapis cezasına mahkum olmamak koşulu ve lise mezunu olma şartı aranacak.

Bekçi alım şartları ve başvuru yolları değişti, yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bekçi alımı başvuru şartları arasında yapılan en önemli değişiklik ise bekçi adaylarının eğitim durumu oldu. Peki, bekçi alımı başvuru şartları 2023 neler? İlkokul mezunları bekçi olabilecek mi, kimler bekçi olabilecek? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından istihdam edilen bekçi alımı başvuru şartlarıyla ilgili yapılan değişikliğe göre kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak koşulu aranacak. Yeni yönetmeliğe göre bekçi alımı başvuru şartlarına lise mezunu olma koşulu getirildi. Öte yandan bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası şartına ilişkin süre 1 yıla çıkarıldı. Buna göre son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bekçilik başvurusu yapabilecek. İlkokul mezunları ise başvuru yapamayacak.

Resmi Gazete'nin 17 Mart 2023 tarihli sayısında, yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre lise mezuniyeti şart koşuldu. Ayrıca yapılan düzenleme ile 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı

Hangi illere alım yapılacak?

2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

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