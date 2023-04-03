İşte 2023'te Bekçi olma şartları.. Yeni değişiklikler!
Bekçi alımları için yeni şartlar ve yeni başvuru koşulları getirildi. Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bekçi adaylarından hapis cezasına mahkum olmamak koşulu ve lise mezunu olma şartı aranacak.
Bekçi alımları için yeni şartlar ve yeni başvuru koşulları getirildi. Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bekçi adaylarından hapis cezasına mahkum olmamak koşulu ve lise mezunu olma şartı aranacak.
Bekçi alım şartları ve başvuru yolları değişti, yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bekçi alımı başvuru şartları arasında yapılan en önemli değişiklik ise bekçi adaylarının eğitim durumu oldu. Peki, bekçi alımı başvuru şartları 2023 neler? İlkokul mezunları bekçi olabilecek mi, kimler bekçi olabilecek? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından istihdam edilen bekçi alımı başvuru şartlarıyla ilgili yapılan değişikliğe göre kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak koşulu aranacak. Yeni yönetmeliğe göre bekçi alımı başvuru şartlarına lise mezunu olma koşulu getirildi. Öte yandan bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası şartına ilişkin süre 1 yıla çıkarıldı. Buna göre son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bekçilik başvurusu yapabilecek. İlkokul mezunları ise başvuru yapamayacak.
Resmi Gazete'nin 17 Mart 2023 tarihli sayısında, yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre lise mezuniyeti şart koşuldu. Ayrıca yapılan düzenleme ile 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı
Hangi illere alım yapılacak?
2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek.
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
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