İstavrit tutmaya çıktı köpekbalığı ile döndü

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Talipli Köyü mevkiinden istavrit tutmak için denize açılan Cevdet Tarı’nın oltasına 15 dakika aralıklarla Camgöz cinsi köpekbalığı vurdu. İlk vuran köpekbalığının 1 metreden büyük olduğunu belirten Tarı, balığın çırpınışlarıyla oltasını kopartarak kaçtığını belirtti. Aradan 15 dakika geçtikten sonra bu seferde yaklaşık 1 metre boyunda Camgöz köpekbalığının oltasına vurduğunu söyleyen Cevdet Tarı çaparilerden kurtardığı köpekbalığını sevdikten sonra tekrar denize bıraktı.

Hobi olarak boş zamanlarında sık sık balık tuttuğunu söyleyen Cevdet Tarı, sabah saatlerinde istavrit tutmak için denize açıldığını belirterek., "Sabah 5.30 sıralarında yaklaşık 2 mil açıkta istavrit tutuyordum. Daha sonra oltama mezgit balığı vurmaya başlayınca istavritten yem yapıp mezgit balığı tutmaya başladım. Bir süre sonra oltamın ağırlaştığını hissettim. Çekiyorum ama gelmiyor bir türlü misinaya bir şey öyle bir asılıyor ki ellerim kesildi. Zor bela çektim ama tam su üstüne geldiğinde oltayı koparıp gitti. 1 metreden büyük bir camgözdü. Aradan 15 dakika geçti geçmedi yine oltam ağırlaştı bu sefer anladım köpekbalığı olduğunu bir süre onu yorduktan sonra güçlükle çıkardım. Her tarafına çaparinin köstekleri dolanmıştı, onları temizledikten sonra biraz sevdim ve sonra tekrar denize bıraktım. O anlarda çok heyecanlandım. Sanırım çapariyle köpekbalığı yakalayan ilk kişiyim" ifadelerini kullandı.

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