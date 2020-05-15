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Ekonomi

İstatistiklerle gençlik (1)

Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla 12 milyon 955 bin 672 genç bulunuyor - Nüfusun yüzde 15,6'sını gençler oluşturuyor - Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 23,9 ile Hakkari

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:22:19 -
İstatistiklerle gençlik (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 12 milyon 955 bin 672 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6'sına karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2019" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,6'sını 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ünü genç erkek, yüzde 48,7'sini ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,7 ile Şırnak ve yüzde 22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir olarak sıralandı.

(Sürecek)



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