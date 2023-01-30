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Aktüel İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
Aktüel

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 10:17:00 - 2023-01-30 10:17:40

Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı.

Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı.

Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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