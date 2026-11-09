İstanbul’un yıldızı parlıyor Kongre turizminde hedef ilk 10

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kongre turizminin İstanbul ekonomisine her yıl yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlayan stratejik bir alan hâline geldiğini söyledi. Avdagiç, “İstanbul’da 2022’den bu yana 500’e yakın kongre yapıldı. Yaklaşık 200 bin kongre turisti, kişi başı 4 bin dolara ulaşan harcamayla İstanbul ekonomisine 800 milyon doları aşan döviz geliri kazandırdı” diye konuştu.

ETKİLİ TANITIM ARAÇLARINDAN

Avdagiç, kongre turizminin İstanbul’un en etkili tanıtım araçlarından biri olduğuna işaret etti. Şehirde bu yılın ilk 8 ayında 67 kongre düzenlendiğine dikkat çekti. Avdagiç, yaklaşık 30 bin katılımcının yer aldığı bu kongrelerden elde edilen konaklama, ulaşım, gezi ve yeme-içme gelirinin 120 milyon doları bulduğunu açıkladı. Avdagiç, sonbahar aylarıyla birlikte kongre turisti sayısının yılsonuna kadar daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Avdagiç, kongre gelirlerinin yalnızca otellere değil, restoranlardan esnafa, rehberlerden ulaşım firmalarına kadar şehrin geniş bir kesimine yayıldığını vurguladı. Son 5 yıllık dönemdeki 800 milyon doları aşan bu rakamın yalnızca doğrudan harcamayı gösterdiğinin altını çizen Avdagiç, “Bu harcama yerel ekonomide dolaştıkça toplam etki şüphesiz çok daha büyük. Kongre katılımcıları çoğu zaman programlarını uzatıp şehri geziyor. Aileleriyle birlikte tatil için yeniden geliyor ve şehrimizi çevrelerine tavsiye ediyor” şeklinde konuştu.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Avdagiç, İstanbul’un son yıllarda uluslararası kongre turizminde ortaya koyduğu güçlü performansla küresel ölçekteki konumunu istikrarlı biçimde yükselttiğini anlattı.

Yürüttükleri çalışmalarla İstanbul’u yalnızca ziyaret edilen bir şehir değil, dünyanın önemli uluslararası kongrelerinin gerçekleştirildiği küresel bir buluşma noktası hâline getirmeyi hedeflediklerini anımsatan Avdagiç, şöyle devam etti: “Bu başarı yalnızca kongre sayısındaki artıştan ibaret değil. Kongre turizmi, İstanbul’a yüksek katma değer sağlayan, bilimsel ve mesleki bilgi paylaşımını destekleyen, uluslararası iş bağlantılarını güçlendiren, şehrin farklı sektörlerine ekonomik hareketlilik kazandıran stratejik bir turizm alanıdır.”

Avdagiç, kongre ziyaretçilerinin konaklama, yeme-içme, ulaşım, alışveriş, kültür-sanat ve şehir içi deneyimlere yaptıkları harcamalarla klasik tatil turizmine kıyasla yüksek ekonomik değer oluşturduğunu söyledi.

KAPASİTE YÜZDE 40 ARTACAK

Şekib Avdagiç, İstanbul’un kongre altyapısının da büyümeyi destekleyecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı. Kentte büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek 7 kongre merkezi ve 3 fuar merkezinin bulunduğunu hatırlatan Avdagiç, “Bunlardan biri de İTO’nun iştiraki İDTM bünyesinde bulunan ve yeni altyapı çalışmaları ile kapasitesi yüzde 40 büyütülecek olan İstanbul Fuar Merkezi. İstanbul’da 100 kişilik toplantılardan 30 bin ve üzeri katılımcılı büyük organizasyonlara kadar farklı ölçeklerde etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir kapasite sunuyor” dedi.

Avdagiç, çalışmalarının sonucunun İstanbul’un son yıllardaki performansında açıkça göründüğünü ifade etti. “2022’de 58 olan uluslararası kongre sayımızın 2025’te 95’e yükselmesi, İstanbul’un küresel kongre pazarındaki rekabet gücünün somut bir göstergesidir. 2025 yılında ulaştığımız dünya 18’inciliği, son 10 yılın en güçlü sonucudur” cümlelerini kullandı. Avdagiç, hedeflerinin bu ivmeyi kalıcı hâle getirerek İstanbul’u dünyanın en önemli 10 kongre destinasyonu arasında konumlandırmak olduğunu bildirdi.

ICVB’den yapay zekâ projesi

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (Istanbul Convention & Visitors Bureau-ICVB) Başkanı da olan Avdagiç, “ICVB çatısı altında yapay zekâ temelli ‘Sanal Kongre Destek Uzmanı’ uygulamasını geliştiriyoruz. Bu uygulama, kongre organizatörlerinin ihtiyaç duydukları bilgi ve verilere hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Projeyi 2027’de tamamlamayı hedefliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla kongre turizmine odaklanan benzer uygulamalar yalnızca Singapur ve Suudi Arabistan’da bulunuyor. Bu projeyle İstanbul’u kongre turizminde teknoloji kullanımında öncü destinasyonlardan biri haline getirmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.