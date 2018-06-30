İstanbul'un yeni havalimanı böyle görüntülendi

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışıyla ilgili artık geri sayım başlarken havalimanın yüzde 92'si de tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği havalimanında açılışına 120 gün kala gece görüntülendi.

Dev terminal,pist ve kule'nin gece çekimleri ile son hali dikkat çekti. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı 3 bin 750 mt uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki bir numaralı pistin gece aydınlatması yapıldı.

KULE TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI

Ödüllü kule Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. 90 metre yüksekliğinde 17 katlı lale figürlü kule'nin yüzde 97'si tamamlandı. 6 bin 85 metre karelik alanında 90 metre yükseklikte inşaa edilen ve 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü de alan kulede, organik-eğrisel formların yapılabilmesi için cam elyaf takviyeli beton malzeme kullanıldı.

Lale figürlü tasarlanan kule iki kontrol katından oluşuyor. En üst katta hava trafik kontrolörleri, bir alt katta ise yer trafik kontrolörleri görev yapacak. Yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı kontrol katlarında, 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi kullanıldı.

KULEDE NELER OLACAK

Kule Teknik Blok: Yemekhane, spor salonu/squash, masa tenisi, 25 adet ofis, ses kayıt odası, kreş, 12 adet dinlenme odası, seminer salonu, laboratuvar, toplantı odaları yer alıyor.

Kule Teknik Altyapısı ise hava trafik kontrolörleri, dünyadaki en gelişmiş sistemleri kullanacaklar. İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonunakadar yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecekler. (follow-the-green konsepti)

Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecekler (ICWP).

HAVA TRAFİĞİ HIZLANACAK

İstanbul Yeni Havalimanı'nda görev yapacak olan hava trafik kontrolörleri, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) Paris'teki Deney Merkezi'nde simülatör eğitim aldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçakların yaklaştırılması Paris ve Seul Havalimanları'nda uygulanan "Merge Point" yöntemi ile yapılacak. Şu an Atatürk Havalimanı'nda var olan "RNAV" adı verilen yaklaşma uygulamasının da bir üstü olan Merge Point ile trafikler arasında sabit ayırmalar daha uygun yapılacak ve çok daha hızlı,emniyetli trafik akışı olacak.

Bu sayede gecikmeler azalacak. Uçakların yakıt maliyeti de azalacak. Yeni yöntem sayesinde frekans meşguliyeti ve talimat sayısında azalmalar olacak. Kontrolöre karar verme kolaylıkları gelecek.