İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı!

İstanbul'un yanı başında olması ile kısa süreli kış tatillerinin en uğrak noktalarından biri haline gelen Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe'de manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde zirveye çıkarak kartopu oynadı.

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken havaların iyice soğuması ile yüksek kesimler yavaş yavaş beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış turizminin merkezi haline gelen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de yüksek kesimler beyaza bürünürken, gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Kar yağmasını fırsat bilen vatandaşlar ise hafta sonunun tadını kar ile çıkartmak için Kartepe'ye akın etti. İstanbul ve Sakarya’dan gelen öğrenci ve aileler kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Özbekistanlı olduğunu söyleyen öğrenci Abdurrahim Subanow, "Bir senedir Türkiye'deyim. Üniversite için Sakarya'ya geldim. Her kış fırsat buldukça Kartepe’ye geliyoruz. Bugün kar olduğunu görünce Sakarya’dan buraya geldik. Hava çok temiz" dedi.

İstanbul’dan ailesi ile birlikte Kartepe’ye geldiğini söyleyen Yahya Kaptan, "Şu an çok soğuk bir hava yok ama yukarılara çıkınca soğuk olacağını düşünüyorum. Daha önce Bursa Uludağ’a gitmiştim, bu sefer Kartepe’yi görmek istedik. Aile kahvaltısı, aile gezintisi yapacağız. Akşam burada kalacağız. Ormanya’yı da ziyaret edeceğiz" diye konuştu.