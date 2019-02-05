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İstanbul'un simgeleri 'mavi-turuncuya' büründü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

05 Şubat 2019 Salı 00:35
İstanbul'un simgeleri 'mavi-turuncuya' büründü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ve aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlar dünya genelinde kampanyalar düzenliyor.

Kampanyalarda her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser konusunda toplumların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 00:35
  1. İstanbul
  2. turuncu beyaz
  3. YAŞAM Haberleri
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  5. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  6. Galata Kulesi
  7. 4 Şubat Dünya Kanser Günü

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