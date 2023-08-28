  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye bu alanda adeta dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam, herkes şaşkın

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika.... Akşener'in çağrısına Bahçeli'den ilk yanıt

Şok açıklamalar ve ifşa! Dilipak'ın Yahudi din adamıyla ne alıp veremediği var?

Türkiye'ye giden petrol vanalarını kapatmışlardı! Arap ülkesi 'Ankara ile imzalayacağız' diyerek duyurdu

ASELSAN'dan milyonlarca dolarlık imza! İlk kez yabancı bir ülkeye satıldı

Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'ın neden ABD gemisine davet edildiğini açıkladı: TB3 iddiası var bu yüzden

Yabancılardan flaş Türkiye kararı! O adım sonrası hemen harekete geçtiler

ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti

Rusya’dan flaş Hakan Fidan iddiası! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Sosyal Medya İstanbul'un orta yerinde maymun dehşet saçtı: 3 yaralı!
Sosyal Medya

İstanbul'un orta yerinde maymun dehşet saçtı: 3 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 19:46:00 - 2023-08-28 19:52:44

İstanbul Büyükçekmece'de sahibinin elinden kaçan bir maymun, 3 kişiyi yaraladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Sahibinden kaçan maymun, Fatih Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta önce yoldan geçen bir kadını, daha sonra yine sokakta bulunan yaşlı bir adamı bacağından ısırdı.

Daha sonra 5 katlı bir binanın bahçe katına giren maymun, ev sahibi kadına da saldırarak başından yaraladı.

Evdeki eşyalara zarar verdi!

Ardından aynı binanın ikinci katındaki balkona atlayan maymun, girdiği dairedeki eşyalara zarar verdi. Bu sırada evde bulunan ev sahibi kadın ise bir odaya saklanarak kendisini korudu.

Maymun, balkondan atladıktan sonra kendisini arayan sahibini bularak olay yerinden uzaklaştı.

Olayda başından yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü, bacağından ısırılan yaşlı adamın da tetanos ve kuduz aşısı olduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada maymunun sokaktan geçen bir kadını ısırdığı ve girdiği evde eşyalara zarar verdiği anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Kuyuya düşen kedinin imdadına maymun koştu
Kuyuya düşen kedinin imdadına maymun koştu

Sosyal Medya

Kuyuya düşen kedinin imdadına maymun koştu

20 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyordu, sonunda yakalandı! Katil maymuna bakın ne ceza verildi
20 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyordu, sonunda yakalandı! Katil maymuna bakın ne ceza verildi

Gündem

20 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyordu, sonunda yakalandı! Katil maymuna bakın ne ceza verildi

CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor
CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor

Gündem

CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor

Yer: Bursa... Eve giren maymun yakalandı!
Yer: Bursa... Eve giren maymun yakalandı!

Yerel

Yer: Bursa... Eve giren maymun yakalandı!

İnanılır gibi değil! O ülkede maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı
İnanılır gibi değil! O ülkede maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Dünya

İnanılır gibi değil! O ülkede maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23