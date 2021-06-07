İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul’un kaç günlük suyu var? 2021 yılının ocak ayında İstanbul barajları yüzde 19.16’lık seviyeyle alarm vermeye başladı. Ardından başlayan yağışlarla doluluk oranı yükselmeye başladı. Peki, İstanbul’da barajlar doldu mu? İstanbul’un kaç günlük suyu var?
2020 yılının son aylarında yurt genelinde yağışlar azaldı. Hal böyle olunca İstanbul barajları alarm vermeye başladı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç büyük şehrin baraj doluluk oranı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, “İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi.