2020 yılının son aylarında yurt genelinde yağışlar azaldı. Hal böyle olunca İstanbul barajları alarm vermeye başladı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç büyük şehrin baraj doluluk oranı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, “İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi.