  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Yaşam İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı
Yaşam

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı

İstanbul’un kaç günlük suyu var? 2021 yılının ocak ayında İstanbul barajları yüzde 19.16’lık seviyeyle alarm vermeye başladı. Ardından başlayan yağışlarla doluluk oranı yükselmeye başladı. Peki, İstanbul’da barajlar doldu mu? İstanbul’un kaç günlük suyu var?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:25:00 -
İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı

2020 yılının son aylarında yurt genelinde yağışlar azaldı. Hal böyle olunca İstanbul barajları alarm vermeye başladı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul baraj doluluk oranı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç büyük şehrin baraj doluluk oranı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, “İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay