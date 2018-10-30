İstanbul'un manzarası değişti! 3 köprüyü aynı anda görecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda üst düzey yabancı konuğun katılımıyla dün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Burası, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.

Öte yandan İstanbul’a Anadolu'dan ve doğu rotasıyla gelen uçaklar, üç köprüyü birden görerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacaklar.