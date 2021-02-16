İstanbul’un mali yükü devletin omuzlarında! CHP’li Ekrem İmamoğlu batırmaya, devlet ise kurtarmaya çalışıyor

Her şeyi yapıyormuş gibi görünen fakat hiçbir şey yapmayan İmamoğlu’nun yeni bir rezaletini daha deşifre ediyoruz. Vizyonsuzluğunu gizlemek için ‘Hükümet bizi engelliyor’ yalanını savuran İmamoğlu, finansal verilere rağmen yalan söylüyor. CHP’li bürokratlar tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesinde hükümet tarafından gönderilmesi öngörülen para 15.7 milyar lira olarak belirleniyor. Oysa iktidar yıl sonu itibariyle CHP’li İBB’ye tam 17.9 milyar lira bir kaynak akışı sağlıyor. Bu da gerçekleşen bütçe desteğinin öngörülenin üzerine çıktığını ve yüzde 114.2 olarak kayıtlara geçtiğini gözler önüne seriyor. Yerel seçimler öncesi ‘İstanbul’un kaynakları sınırsız’ diyen İmamoğlu, göreve geldikten sonra ise büyük bir çuvallamaya imza attı. Atatürk’ü sömürerek seçmenini kandıran İmamoğlu, belediyenin gelir bütçesini ise ancak hükümetin gönderdiği paralarla denkleştirdi. İBB’nin 2020 yılında elde ettiği 19 milyar 768 milyon liralık gelirinin büyük çoğunluğu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle gönderilen paralardan oluştu. Hükümet, geçtiğimiz yıl içerisinde tam 17 milyar 900 milyon liralık devasa kaynağı CHP’li İBB’ye gönderdi. Bu da CHP’nin 2020 yılı bütçesinin yüzde 91’i ne denk geliyor.

Maaşları bile AK Parti ödedi

‘İBB’yi uçuracağız’ sözleriyle seçim kampanyası yürüten fakat daha sonra milletin zekat paralarına göz diken İmamoğlu, 20 ay gibi kısa bir sürede çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemez hale geldi. İBB’ye bağlı birçok iştirakte gelir gider dengesi bozulduğu için ödemelerde aksamalar oluştu. On binlerce çalışanının maaşını ödeyemeyen İBB’nin imdadına AK Parti hükümetinin kısa çalışma ödeneği yetişti. Hükümetin oluşturduğu fon sayesinde İBB’ye ait 28 iştirakteki çalışanların parası ödenmeye başlandı.