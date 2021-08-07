İstanbul’un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, Cumartesi günü rüzgarın 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olduğunu belirtti.

Şile Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün saat 12.00 itibariyle Şile'de denize girmek yasaklandı. Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Beykoz

Beykoz Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, Cumartesi günü rüzgarın 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağını belirtti. Beykoz Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün Beykoz'da denize girmek yasaklandı. Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.