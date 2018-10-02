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İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntü

İstanbul Bahçelievler'de tarihi Çobançeşme Köprüsü yanında bulunan ağaçlık alanda bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 06:18
İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntü

Saat 18.00 sıralarında tarihi Çobançeşme Köprüsü yanında bulunan ağaçlık alanda, iddialara göre köprü yanından D-100 Karayoluna çıkmak isteyen Fehmi Kaplan, iple ağaca asılı bir kişiyi gördü.

Kaplan, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaca iple asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme çalışması yaptı.

Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı, cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Ayrıca ağaca asılı halde bulunan kişinin elinde içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir poşet olduğu da öğrenildi. 

"TESADÜFEN BAKTIM, KENDİNİ ASMIŞ"

Görgü tanığı Fehmi Kaplan, "Köprünün altında ben ve arkadaşlarım arabadan indik. Arkadaşlarım Esenler tarafına gitti. Ben de buradan bulunan köprünün üzerinden durağa gidecektim. Geçerken tesadüfen baktığımda kendini asmış. O an polislere haber verdim. 30-35 yaşlarında birisiydi. Sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği için geri gitti." dedi. 

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 06:18
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