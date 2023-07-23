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Yerel İstanbul'un göbeğinde korkutan tablo: Kadını sokakta dövüp bayılttı! Çevredekilere bile savaş açtı, küfür yağdırdı
Yerel

İstanbul'un göbeğinde korkutan tablo: Kadını sokakta dövüp bayılttı! Çevredekilere bile savaş açtı, küfür yağdırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 15:52:00 - 2023-07-23 16:19:28

İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda, engel olmak isteyen vatandaşlara küfürler yağdırdı. İstanbul'da dehşet: Şahıs baygın haldeki kadını sürükleyerek arabaya bindirirken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Kadını sokak ortasında dövüp bayılttı, çevredekilere tehditler savurdu.

 İstanbul'da bir şahıs sokak ortasında dövdüğü kadını kanlar içinde bıraktı. Bayılan kadını yerde sürükleyerek arabasına bindirdi. Çevredeki vatandaşlar yardım etmek isteyince küfürler savurdu.

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda, engel olmak isteyen vatandaşlara küfürler yağdırdı. Şahıs baygın haldeki kadını sürükleyerek arabaya bindirirken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

ÇEVREDEKİLERE TEHDİTLER SAVURDU!

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. “Yarın sabah sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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