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Gündem İstanbul’un göbeğinde korku dolu dakikalar! Alev topuna dönen İETT trafiği kilitledi!
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İstanbul’un göbeğinde korku dolu dakikalar! Alev topuna dönen İETT trafiği kilitledi!

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İstanbul’un göbeğinde korku dolu dakikalar! Alev topuna dönen İETT trafiği kilitledi!

CHP’li İBB yönetiminin liyakatsiz ve yetersiz kadroları elinde adeta çürümeye terk edilen İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki bir toplu taşıma aracı, ihmaller zinciri sonucu motor kısmından alev alarak diri diri yanmaya başladı.

İstanbullunun canını hiçe sayan algı belediyeciliğinin son kurbanı olan otobüs kısa sürede kül yığınına dönerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yürüyen hurdaya dönen araçlar can alıyordu! Her gün arıza yapan filoya hiçbir önlem alınmıyor!

Milyarlarca liralık bütçeyi reklam ve şov maskaralıklarına harcayıp otobüslerin bakımını ve onarımını yapmayan İBB yönetimi, vatandaşları her gün yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Sürücünün son anda fark etmesiyle mucize eseri bir can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri alev alev yanan hurdayı söndürmekte zorlandı. İstanbulluyu yollarda rezil eden, yanan, yolda kalan ve sürekli kaza yapan araçlara göz yuman liyakatsiz yönetime tepkiler çığ gibi büyüyor.

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