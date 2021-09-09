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Gündem İstanbul'un göbeğinde kaçırılmıştı! Korkunç olayda flaş gelişme
Gündem

İstanbul'un göbeğinde kaçırılmıştı! Korkunç olayda flaş gelişme

İstanbul-Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 21:56:00 -
İstanbul'un göbeğinde kaçırılmıştı! Korkunç olayda flaş gelişme

İstanbul-Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak’ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal’ın yerini tespit etti.

Ekipler, Topal’ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Yakınları sevinç yaşadı

Polis ekipleri, Topalı kaçıran Mithat Topalın yerini tespit ederek, olay günü yanında bulunan şüpheliyle birlikte gözaltına aldı. Polisten Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı, yakınları birbirine sarıldı. Yakınları, "Polis aradı bulmuşlar, karakola götürmüşler. Çok mutluyuz. Sağ salim evine gelsin başka bir şey istemiyoruz" dedi.

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