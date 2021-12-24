İstanbul'un göbeğinde dehşet! "Abisinin polis ve savcılarla fotoğrafları var"

Ümraniye, Dudullu'da geçtiğimiz günlerde lüks bir spor salonunda yaşanan olayda 19 yaşındaki Emirhan Uymaz karnından vurularak yaralandı.

Hemşire olduğu belirtilen Emirhan Uymaz, üye olduğu spor salonunun soyunma odasında kendisine omuz atan saldırganlara 'Ne oldu abi?' dedikten sonra saldırganlar Uymaz'a 'işine bak' cevabını verdi. Daha da ileri giden saldırganlar, Uymaz'ı darp etmeye başladı. Uymaz'ın arkadaşlarının araya girmesiyle birlikte saldırganlardan Hüseyin Mısır, 'Biz polisiz' dedikten sonra emanet dolabından silahını alarak Uymaz'ı karnından vurdu.

"Yakalama kararı çıkarılmadı" iddiası

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uymaz kısa bir süre önce taburcu edildi. 2 hafta önce yaşanan olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken görüntülere rağmen saldırganlar halen yakalanamadı.

Saldırganların ifade ettikleri gibi polis olmadıkları da belirtildi.

Ayrıca ailenin iddiasına göre, soruşturma açılmasına rağmen yakalama kararı çıkarılmadı.

"Güvenli diye buraya gönderdik, oğlumuzu vurdurup gönderdiler"

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Mücahid Uymaz, ''Biz polisiz' deyip gelip, Hüseyin Mısır, gidip silah alıp benim oğluma ateş ediyor. Güçlü olan haklı değildir, haklı olan güçlüdür. Adalet tecelli edecektir. Güvenli diye buraya gönderdik, oğlumuzu vurdurup gönderdiler.'' ifadelerini kullandı.

''Saldırganın ağabeyinin polis ve savcılarla fotoğrafları var"

Baba Uymaz, saldırgan Hüseyin Mısır'ın halen yakalanmamasının ardından, sigortacılık işiyle uğraşan ağabeyinin savcı ve polislerle olan fotoğraflarını işaret ederek, şüphelerini dile getirdi.

Spor salonundan skandal açıklama!

Spor salonuna da tepki gösteren baba, spor salonlarına silah sokulmaması yasağına rağmen o silahın oraya nasıl girdiğinin de araştırılması gerektiğini vurguladı. Mağdurun babası, spor salonunun "Bizim spor salonumuza silahla giriş yapılabiliyor" şeklindeki skandal ifadesini aktardı.

Kaynak: Habervakti