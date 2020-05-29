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Aktüel

İstanbul'un fethi sosyal medyada büyük ilgi gördü

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kapsamında çeşitli etiketlerle yapılan sosyal medya paylaşımları en fazla etkileşim alan konu başlıkları arasında yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:16:29 -
İstanbul'un fethi sosyal medyada büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sosyal medya platformlarında fethi konu alan paylaşımlar, kısa sürede etkileşim alarak en popüler konu başlıkları arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul fethinin 567. yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla duyurduğu fetih coşkusuna sosyal medya kullanıcıları da ortak oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gün boyu organize edilen etkinliklere, sosyal medya hesapları ve televizyon kanalları aracılığıyla misafir olan vatandaşlar, #istanbulunfethi, #AyasofyadaFetih ve #29MAYIS1453 gibi çeşitli başlıklarla yaptıkları paylaşımlarla fethi, en popüler konu başlıkları arasına taşıdı.

Kısa sürede etkileşim alan "İstanbul'un fethi" içerikli milyonlarca paylaşımda sosyal medya kullanıcıları, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul görsellerinin yanı sıra fethi anlatan söz, video klip ve replikler paylaştı.

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