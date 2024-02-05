İstanbul'un en büyük GES Projesi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ağaçlı Mahallesi’nde yapılan ve İstanbul’da kurulan en büyük Güneş Enerjisi Santralleri arasına giren tesis törenle açıldı. Güneş Enerjisi Santrali açılışı için düzenlenen törene, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, önceki dönem İçişleri Bakanı İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşegül Tekeroğlu katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ DENİZ KÖKEN’İ TEBRİK EDİYORUM”

Açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yaptığı konuşmada, “Enerji, sadece günlük hayatımızı sürdürebilmemiz için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da çok büyük öneme haiz. Birçok belediyemiz, kendi tüketimini karşılayarak, aynı zamanda kendisine ekonomik bir katkı da sağlamakta. Ülkenin de enerji ihtiyacına katkı sağlamakta. Bugün santrallerimize 4,7 megawatlık bir santrali ilave ediyoruz. Bu santral Eyüpsultan Belediyemizin tüketiminin yaklaşık yüzde 71’ine yakın bir miktarı karşılayacak. Biz bu santralle birlikte aynı zamanda yıllık 10 bin 400 yetişmiş ağacı devreye de almış oluyoruz. Böyle bir tesisi ülkemize kazandıran, ülkemizin birçok şehrinde başarılı bir şekilde hizmet veren, son 5 yıldır Eyüpsultan ilçemizde çok başarılı hizmetlere imza atan Belediye Başkanımız Deniz Köken’i tebrik ediyorum. Bu tesisin hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ”

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Başkan Deniz Köken ise konuşmasında şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizden bu güne kadar halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirirken, bu şehri bir yerlere taşıma adına ve ülkenin de enerji meselesi ile yaptığı güzel çalışmalara katkı koyma adına bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bu yaptığımız güzel işler artarak devam edecektir. Eyüpsultan Belediyesi kendi tükettiği elektiriğin yüzde 71’ini kendisi üretecek. Biz bu yaptığımız tesisle, bir şehirde bulunan 2 bin 200 hanenin bir yılda tükettiği elektriği üretmiş gibi oluyoruz. Bu işte, işin en iyi olanlarıyla çalıştık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş. ve bu işte marka olmuş EnerjiSA ile çalıştık.

“HERKES BİR ŞEY SÖYLEYECEK, BİZ İŞ YAPACAĞIZ”

Herkes bir şey söyleyecek, biz iş yapacağız. Herkes eleştirecek, biz vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda, vatandaşlarımıza güzel bir gelecek sağlamak adına güzel işlere imza atacağız. Avrupa yakasının en büyük geri dönüşüm tesisini yaptık. Bu tesiste gerçekleşen plastik dönüşümüne baktığımızda, yıllık 96 bin varil petrolün piyasaya girmesine engel şekilde bir çalışma yapmışız. Kâğıt toplamada bir yılda 17 bin ağacın kesilmesini önledik. Bu Güneş Enerjisi Santrali’ni yaparken çok sıkıntı çektik. Bir sürü sorunlar çıktı karşımıza. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Hep beraber güzel bir esere kavuştuk. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Öte yandan törene katılamayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise açılış programına bir video mesaj gönderdi. Konuşmaların ardından ise kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

BELEDİYENİN ELEKTRİĞİNİN TAMAMI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDEN

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ağaçlı Mahallesi’nde kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak. 4 bin 700 KWE gücünde yapılan Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 6 bin 594 MWH yani 2 bin 198 hanenin tüketimine denk üretim sağlanırken, engellenecek CO₂ salımı ise 4 bin 274 ton. Bu da yaklaşık 10 bin 400 ağacın 1 yılda engelleyeceği CO₂ salımına denk geliyor.