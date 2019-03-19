İstanbul’un değeri Yıldırım çözümlerle artacak, ilçeler yatırımlarla ihya olacak

Türkiye’nin iş gücünün 45’ini sırtlayan İstanbul’un turizmden eğitime, teknolojiden sanayiye kadar birçok alanda yapılması gereken yatırımlarda rol oynayacak olan büyükşehir belediyesi, yeni dönemde büyük projelere imza atmaya hazırlanıyor. Başkanlık yarışında somut mesajlar veren Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın anlattığı projeler hayata geçirildiğinde, sonuçları gayrimenkul sektörüne doğrudan etki yapacak. En fazla rağbet gören ilçeler bazında, yatırımcılara da yön verecek projelerden önce çıkanları Binali Yıldırım’ın sözleri eşliğinde sıraladık.

İstanbul’un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yıl sonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, “75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor” dedi. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak.

Bu konuda öne çıkacak ilçeler ise Fatih, Beyoğlu ve Pendik olacak. Sağlık alanında ise şehir hastanelerine ev sahipliği yapacak olan Başakşehir ile Sancaktepe gayrimenkulcüleri yeni dönemde de gözde merkezleri arasında yer alacak.

-Bayrampaşa-Nüfusu: 271.073

Teknoloji merkezi

Bayrampaşa’da 1.5 milyar liralık yatırımla kurulacak olan Türkiye Teknoloji Merkezi, ‘Fırsat olsa neler yaparım’ diyen girişimcilerin yeni yuvası olacak. Garajda kurulan ve tek sermayeleri akıl teri olan Facebook, Google gibi şirketler dünyanın en büyük gelirlerine imza atarken, Türk gençleri daha konforlu teknoloji üssüne kavuşacak. Burası yapay zekanın da merkezi olacak. Merkez, 6 bin 500’ü doğrudan 18 bini dolaylı olmak üzere 24 bin 500 kişilik istihdama vesile olacak.

-Tuzla-Nüfusu: 255.468

Biyoteknoloji vadisi

Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul’a, 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak Biyoteknoloji vadisi, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar elde edecek. Binlerce gence iş kapısı olması planlanan ve 160 şirketin bulunacağı biyoteknoloji vadisinin ekonomiyi canlandırması ve 30 bin kişilik istihdam sağlaması planlanıyor. Katma değeri yüksek ürün ihracatı artırılıp İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlayacak projeyle, özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunulacak.

-Pendik-Nüfusu: 693.599

Teknoloji geliştirme merkezi

Şirketler, girişimciler binaya değil Ar-Ge’ye yatırım yapsın diye Pendik’te bir Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacak. Özellikle girişimci gençlere ve şirketlere yardımcı olmak için İBB mülkiyetindeki arsalar üzerinde kurulacak merkez ile fiziki mekân yatırımları karşılanacak.

-Silivri-Nüfusu: 187.621

Termal tesisler

Yatırım değeri 400 milyon lira olacak proje Silivri’de yer alan kamu mülkiyetinde 60 derece jeotermal su kaynaklarının zenginliğine dayalı olarak hayat bulacak. Tesisler, İstanbul’un sağlık turizmine değer katacak bir farklılaşmayla hizmet verecek. Ayrıca golf turizminin de geliştirilmesi hedefleniyor. Doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplamda 14 bin istihdama vesile olması beklenen projenin ekonomiye katkısı ise 1.5 milyar lira düzeyinde olacak.

-Küçükçekmece-Nüfusu: 770.317

Ulaşım ağının merkezi

Küçükçekmece’den 5 tane daha metro hattı geçecek. 57 dönümlük bir alanda su sporları tesisi kurulacak. Mevcut stadın yerine yeni bir stat yapılacak. Yeşil ağ projesi kapsamında kuzeyden güneye yeşil ile mavi birleştirilecek. Küçükçekmece’nin bütün sahili halka açılacak.

-Kartal-Nüfusu: 461.155

Monoraylı sistem

Kartal’daki taş ocaklarıdoğa parkına çevrilecek. Ulaşımda monoraylı sistem projesi devreye girecek. Aydos’ta ve Yakacık’ta seyir terasları yapılacak. İlçeye bir stadyum kazandırılacak. Nostaljik Nizam Plajı yeniden açılacak. Vatandaşların imar ve tapu problemleri konusunda çözüm masası oluşturulacak.

-Kadıköy-Nüfusu: 458.638

Tasarım merkezi

Kadıköy tasarım merkezi olarak planlanıyor. Otogar kaldırılacak. Haydarpaşa Garı bir kültür ve endüstri tasarım merkezi olacak. Kadıköy’e, Üsküdar’a Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni ve Kartal Metrosunu kazandıran AK Parti hükümetinin en tecrübeli isimlerinden Binali Yıldırım, başkanlığı döneminde bu ilçeye ayrı bir önem vereceklerini vurguluyor ve ekliyor: “Beş yıl içinde Kadıköy’ün ulaşımla ilgili hiçbir sorunu kalmayacak.”

-Fatih-Nüfusu: 436.539

Yenikapı kruvaziyer limanı

Binlerce yolcuyu taşıyan 8 geminin aynı anda yanaşabileceği Yenikapı kruvaziyer limanı için teknik çalışmalar başlatıldı. Yıldırım, projeyi anlatırken, ’’Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı İstanbul’la tamamen bütünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından birinin yakınında yapacağız. Bu liman, kentin yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruvaziyer limanı sayesinde kentin turizm hedeflerine daha da yaklaşılacak. Her yıl 400 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı liman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla hayata geçirilecek. Yenikapı’ya aynı anda 8 gemi yanaşabilecek. 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek ve doğrudan 1500, dolaylı 49 bin kişiyi istihdam edecek liman, İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar katkı sağlayacak’’dedi.

-Ataşehir-Nüfusu: 416.318

İmar problemine son

Erenköy Gümrüğü ve İETT Garajı’nın taşınmasıyla büyük bir millet bahçesi gelecek. Kayışdağı’na telefrik hattıyla sivri noktasında seyir terası oluşabilir. Marmara Uludağ’a kadar izlenebilecek. İçerenköy, Küçükbakkalköy imar problemi çözülecek. Spor alanları, kültürel mekânlar olacak. İçerenköy ve Esatpaşa Spor Kompleksleri olacak. Alt katlarında kapalı otopark olacak. Bir Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı panaroması yapılacak. Gençlere yönelik gençlik, spor akademileri yapılacak. Sokak kütüphaneleri yer alacak.

-Beylikdüzü-Nüfusu: 331.525

Metro hayali gerçek olacak

Beylikdüzü’ne metro gelecek. Ambarlı Limanı’ndan, Esenyurt’a kadar yeşil vadi koridoru canlandırılacak.

-Arnavutköy-Nüfusu: 270.549

Dev projelerin adresi

İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden olan Arnavutköy’de dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı ile Kanal İstanbul konumlanıyor. Kamu yatırımların milyar dolarları aştığı ilçeye özel girişimcilerin de iştahının artıracak metro ve diğer ulaşıma dayalı projeler bir bir hayat bulacak. Avrupa yakasında kurulacak gıda üssüne de ev sahipliği yapacak olan ilçede üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasına imkân sağlanacak.

-Çekmeköy-Nüfusu: 251.937

Raylı sistemin yeni adresi

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy hattıyla Anadolu yakasındaki toplu taşımada yaşanan çile azaldı. Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hat da Binali Yıldırım’ın proje dosyasında yer alıyor. Bu hat dört ayrı mahalleye de hizmet edecek. 9 istasyonla 3 ilçe birbirine bağlanmış olacak.

-Büyükçekmece-Nüfusu: 247.736

Sahil halkın olacak

Büyükçekmece’nin 27 kilometre uzunluğundaki sahili boydan boya halkın emrine açılacak. Metrobüs hattı Büyükçekmece’ye kadar uzatılacak. İlçedeki iki dere de ıslah edilecek ve yeşillendirilecek. Mimar Sinan’ın köpsünün olduğu bölge Büyükçekmece’nin en gözde mekanı haline getirilecek. Albatros Parkı da millet bahçesi olacak.

-Bakırköy-Nüfusu: 222.668

Fuar merkezi ile milyarlar akacak

Atatürk Havalimanı’nın arazisine kurulacak olan 11 milyon metrekarelik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi oluşturulacak. Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak. Kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.

Uzman gözüyle

-Doç. Dr. Recep Ali Küçükçolak (İstanbul Ticaret Üniversitesi): Bir dünya hazinesi olan İstanbul’da yaşamak ve ona hizmet etmek önemli bir ayrıcalık ve sorumluluk, Türkiye ekonomisinin, ihracatının, işgücünün kalbi olan İstanbul sadece ülkemize değil, tüm bölgeye her alanda rol model olması gereken bir çekim merkezi. İstanbul’a dair projelerin de ölçeği, vizyonu, kapsamı buna uygun olmalı. Gerçekleştirdiği projeler, yüklendiği görevler ve edindiği tecrübelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, “Geleceğimiz İstanbul 4.0” konseptiyle İstanbul‘a yönelik yeni projelerinin başta ulaşım, turizm, teknoloji, tasarım, çevre konuları olmak üzere pek çok alanda İstanbul’un yatırım, teknoloji ve istihdam yapısını güçlendirecek projeler olduğunu görüyoruz. Teknoloji üsleri, biyoteknoloji vadileri, gıda üsleri, fuar merkezleri, yeni limanlar, köy projeleri, film platoları, tasarım merkezleri, mahalle bazında kreşler, rehabilitasyon merkezleri, tüneller, bisiklet yolları, yeni metro hatları, yeşil koridorlar, kent ormanları, meydanlar, müzeler, gençlik merkezleri, kentsel dönüşüm gibi pek çok alan kapsama dahil edilmiş. İstanbul’un sadece ülkemiz için değil, içinde bulunduğu hinterlandın doğal ticaret ve finans merkezi olmasına katkı verecek projeler niteliğinde. Zira bir şehrin ticaret ve finans merkezi olarak öne çıkmasında ulaşım, iletişim ve teknolojik alt yapı, iş ortamı, insan sermayesi ve nitelikli işgücü, ticari ve finansal sektör gelişimi, yaşam kalitesi, şehir markası ve itibarı, yenilikçilik, kültürel çeşitlilik ve çekim merkezi niteliğinde olması büyük önem taşıyor.

Not:

İlçelerin gayrimenkul değerine de olumlu etki yapacak olan yatırım projelerine cumartesi günü yayınlanacak EMLAK sayfamızda devam edeceğiz.