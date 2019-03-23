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İstanbul'un ciğerlerinde yangın çıktı!

İstanbul'un ciğerleri Aydos Orman'ında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:48
İstanbul'un ciğerlerinde yangın çıktı!

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı’nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli’deki Aydos Ormanı’nda bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ormandan yoğun dumanın yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:48
  1. İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı
  2. Aydos Ormanı
  3. itfaiye ekipleri

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