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Gündem İstanbul'un bir çok bölgesinde su kesintileri
Gündem

İstanbul'un bir çok bölgesinde su kesintileri

Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerden etkilenecek mahalleler belli oldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar bugün yaşanacak su kesintileri için İSKİ'den sorgulama yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:11:00 - 2022-01-31 14:14:30
İstanbul'un bir çok bölgesinde su kesintileri

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak.

İşte bugün yaşanacak kesintiler;

Avcılar su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bahçelievler su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 09:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mehmet Efendi Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hüseyinağa Mah,Cukur Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 08:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 13:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 11:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kağıthane-Çeliktepe 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kağıthane-Çeliktepe 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar su kesintileri

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.01.2022 13:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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