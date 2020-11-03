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Ekonomi İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29’a indi
Ekonomi

İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29’a indi

Son yağışlara karşın İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29,79 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:46:00 -
İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29’a indi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 29,79 olarak ölçüldü. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 35,17 olarak gerçekleşmişti. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 18,85, Terkos’ta yüzde 31,53, Sazlıdere’de yüzde 6,09, Alibey’de yüzde 24,15, Büyükçekmece’de yüzde 16,97, Ömerli’de yüzde 40,38 Darlık’ta yüzde 60,17 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 250 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

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