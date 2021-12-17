İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 41'e kadar inen barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı son bir haftada yüzde 3,46 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,68 olarak ölçüldü.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 6,83, Kazandere'de yüzde 15,03, Sazlıdere'de yüzde 21,44, Alibey'de yüzde 24,51, Darlık'ta yüzde 36,98, Büyükçekmece'de yüzde 41,66, Terkos'ta yüzde 42,55, Elmalı'da yüzde 58,33, Ömerli'de yüzde 73,16, Istrancalar'da yüzde 87,22 olarak kaydedildi.

2021 yılında barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 864,64 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 388,09 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 831 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 605,66 milyon metreküp seviyesine çıktı.

İstanbul’da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı ise 1 milyar 30 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 17 Aralık tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 52,29, 2012'de yüzde 56,86, 2013'te yüzde 38,41, 2014'te yüzde 52,49, 2015'te yüzde 60,98, 2016'da yüzde 38,17, 2017'de yüzde 55,44, 2018'de yüzde 69,18, 2019'da yüzde 34,67, 2020'de ise yüzde 21,94 olarak gerçekleşti.