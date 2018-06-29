İstanbul'un ardından Ankara'da da ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

SINAV BELGESİNİ GÖSTERECEKLER

Tuna, yazılı açıklamasında, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, EGO otobüsleri ile Ankaray ve metrodan ücretsiz yararlanacaklarını bildirdi.

Tuna, "Başkentte toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız, sınava giriş belgesini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'DA DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını bildirmişti.

İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.

Öte yandan öğrenciler ve görevliler, Şehir Hatları seferlerinden de 30 Haziran ve 1 Temmuz'da ücretsiz faydalanabilecek

Şehir Hatları'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, iskelelerden ücretsiz geçebilecek.