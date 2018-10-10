İstanbul'un 50 sene su sorunu olmayacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) işbirliğinde 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı'nın tanıtım toplantısı Saraçhanede'deki belediye başkanlık binasında gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Arap Su Birliği Genel Sekreteri Khaldon Khasman, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İzzet Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünyanın üçte ikisinin su olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, “Dünyadaki suyun ancak yüzde 3'ü içilebilir konumda. Dolayısıyla su dünyada her zaman insanoğlunun karşısında bir problem olarak karşısına çıkmış. Su kemerleri ile uzak mesafelerden getirilen sular İstanbul, bu yönü ile insanlık tarihinde kullanılabilir suyu elde etme mücadelesinin en güzel örneklerinin yaşandığı şehirdir. Geçmişte bu mücadeleler olsa bile günümüzde kalabalık bir şehir ve yakın çevresinde su kaynaklarının az olduğu bir şehir. Böyle bir şehirde de önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşanmayacaktır. Bugün itibariyle de su problemi ile mücadele konusunda en iyi çözümü yakalamış bir şehiriz” dedi.

“Atık su ve su ile ilgili yeni teknolojiler konuşulacak”

Su kongresi ve fuarının dünya genelindeki su sorunlarına katkı sağlayabileceğine değinen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise, “Düzenlenecek kongrede temiz su, atık su ve su ile ilgili yeni teknolojiler konuşulacak. Ayrıca suyun tarihi ile alakalı konuşmalar ve oturumlar olacaktır. Kültürel sunumlarımız da olacak. Dünyaca ünlü Tuluyhan Uğurlu’nun su resitali olacak. Beraberinde tarihi objelerin sergilendiği su yapıları ile alakalı bir sergimiz olacaktır” şeklinde konuştu.