  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" uygulaması
Gündem

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 112 bin 602 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 02:17:00 - 2021-03-27 02:24:12
İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 112 bin 602 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 121 bin 480 Türk Lirası ceza kesildi.

76 noktada denetim

26 Mart Cuma Günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeditepe Asayiş Uygulaması 76 noktada 645 personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katıldığı uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ikinci aşamasında 76 noktada, 600 personel ve (2) Deniz Limanı Şube Botu katılımı ile 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

112 bin 602 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı

Yapılan uygulamada 112 bin 602 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 496 şahıs ile 319 yoklama kaçağının yakalandığı öğrenildi. 35 adet ruhsatsız tabanca ve 171 fişek ile 4 bin 95 gram uyuşturucu madde, 9546 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 115 Tük Lirası ele geçirildi.

17 bin 861 araç ve 18 bin 163 motosiklet kontrol edildi. 716 araç ve motosiklete işlem yapılarak toplamda 9 araç trafikten men edilerek 121 bin 480 Türk Lirası para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik yeni yasakları açıkladı! Kafe ve restoranlar cumartesi kapandı
Korona Virüs

Valilik yeni yasakları açıkladı! Kafe ve restoranlar cumartesi kapandı

Marmara Bölgesi'nde vaka sırasında ilk sırada yer alan Yalova'da valilik tarafından ek tedbirler açıklandı. Kentte vaka sayılarının yüksek o..
Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık
Gündem

Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisiyle ilgili paylaşıma esprili bir yanıt verdi...
Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir
Medya

Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir

Abdülkadir Selvi'nin dünki "Yeni Kabine bugün açıklanıyor" yazısı olay oldu. Selvi'yi fena ti'ye alan Habertürk yazarı Kübra Par "Yazmasın b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay