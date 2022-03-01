  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak göstermişlerdi! Türkiye'den uyarı mektubu
Gündem

İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak göstermişlerdi! Türkiye'den uyarı mektubu

ABD kanalı CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstermesine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanala uyarı mektubu gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:57:00 -
İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak göstermişlerdi! Türkiye'den uyarı mektubu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunan ABD menşeli CBS News televizyonuna tepki göstererek, uyarı mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye karşıtı dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelerle de mücadele ediyor.

İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösterdiler

CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon yönetimine bir uyarı mektubu yazarak bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

Altun mektubunda, şunları kaydetti:

“CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberde Türkiye’nin en büyük şehri olan ve 1453’ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO’nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz.

"İzahat verilmesini bekliyoruz"

Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay