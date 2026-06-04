İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu!

Yazısında Erdoğan döneminde savunma sanayiinden dış politikaya kadar birçok alanda Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Kaya, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk girişimleri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Libya, Somali, Suriye ve Azerbaycan politikaları ile "Dünya beşten büyüktür" çıkışının Türkiye'nin küresel etkisini artırdığını ifade etti.

"Erdoğan Örneği ile İmamoğlu Aynı mı?"

Kaya, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'nin gelecekteki lider adayı olarak göstermesine atıfta bulunarak, İmamoğlu'nun bugün belediyecilik başarılarından çok hakkında yürütülen soruşturmalarla gündeme geldiğini savundu.

Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda yer aldığı belirtilen suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması gibi iddialara dikkat çekildi.

"Asıl Tartışma Bu"

Yücel Kaya, Özgür Özel'in "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözlerinin kamuoyunda farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, savcılık tarafından ortaya konulan iddiaların doğru olması halinde meselenin yalnızca siyasi rekabet değil, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili bir konuya dönüşeceğini ifade etti.

Kaya, yazısını "Eğer İstanbul'un kaynakları usulsüz şekilde kullanıldıysa, o zaman milletin sorması gereken soru 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır mı, yoksa İstanbul'u soyan fırsatını bulursa Türkiye'yi de soyar mı?' sorusudur" değerlendirmesiyle tamamladı.