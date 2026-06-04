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Gündem İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu!
Gündem

İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu!

Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözlerini değerlendirdi. Kaya, Necmettin Erbakan'a atfedilen "İstanbul'u alan dünyayı alır" sözünü hatırlatarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi yolculuğunu ve Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini örnek gösterdi.

Yazısında Erdoğan döneminde savunma sanayiinden dış politikaya kadar birçok alanda Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Kaya, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk girişimleri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Libya, Somali, Suriye ve Azerbaycan politikaları ile "Dünya beşten büyüktür" çıkışının Türkiye'nin küresel etkisini artırdığını ifade etti.

"Erdoğan Örneği ile İmamoğlu Aynı mı?"

Kaya, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'nin gelecekteki lider adayı olarak göstermesine atıfta bulunarak, İmamoğlu'nun bugün belediyecilik başarılarından çok hakkında yürütülen soruşturmalarla gündeme geldiğini savundu.

Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda yer aldığı belirtilen suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması gibi iddialara dikkat çekildi.

"Asıl Tartışma Bu"

Yücel Kaya, Özgür Özel'in "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözlerinin kamuoyunda farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, savcılık tarafından ortaya konulan iddiaların doğru olması halinde meselenin yalnızca siyasi rekabet değil, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili bir konuya dönüşeceğini ifade etti.

Kaya, yazısını "Eğer İstanbul'un kaynakları usulsüz şekilde kullanıldıysa, o zaman milletin sorması gereken soru 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır mı, yoksa İstanbul'u soyan fırsatını bulursa Türkiye'yi de soyar mı?' sorusudur" değerlendirmesiyle tamamladı.

Yücel Kaya'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın>>>

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