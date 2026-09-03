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Gündem İstanbul’u korkutan yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Gündem

İstanbul’u korkutan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul’u korkutan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Tuzla'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına alındı. Yanan fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının son hali havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal malzemelerin bulunduğu fabrikada sık sık patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

Fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının son hali havadan görüntülendi.

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