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İstanbul'u korkutan kazayla ilgili flaş gelişme!

Küçükçekmece'nin Halkalı Merkez Mahallesi'nde yola sülfürik asit dökülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

28 Ağustos 2018 Salı 21:45
İstanbul'u korkutan kazayla ilgili flaş gelişme!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halkalı'da yola sülfürik asit dökülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde 34 BH 5337 plakalı kamyonun taşıdığı ve yaklaşık 400 kilogram olduğu tahmin edilen kimyasal maddenin bir kısmının tankerden sızarak caddeye dökülmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Kamyonet sürücüsünün muhafaza altına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:45
  1. Küçükçekmece

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