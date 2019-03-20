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İstanbul'u kana bulayacaktı! O DAEŞ'li yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine düzenlenen terör operasyonunda 1 DAEŞ'li yakalandı. Teröristin kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:46
İstanbul'u kana bulayacaktı! O DAEŞ'li yakalandı

İstanbul'daki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı planı yapan DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, kilise ve sinagog gibi ibadethanelere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişinin varlığını tespit ederek çalışma başlattı. TEM ekipleri, belirlediği çeşitli adreslere 17 Mart Pazar günü baskın düzenledi.

Mahkeme tutukladı

Sarıyer Maslak'ta bulunan bir adrese giren ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.M. adlı DEAŞ'lı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara polis ekipleri incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.M.'nin sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:46
  1. İstanbul
  2. DAEŞ

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