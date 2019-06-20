0553 313 94 23

"İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1)- "İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar. FETÖ'nün, Kandil'in, PKK'nın, LGBT'nin, Gezi olaylarının içinde olduğu ve CHP'nin kendi içindeki bütün karmaşık yapının içinde olduğu bir gruba emanet etmek istiyorlar. İstanbul bunu kaldıramaz diye düşünüyorum ve kaldıramayacak. Ve bu grup İstanbul'u tahrip edecek"- "İstanbul sadece bizim şehrimiz değil, İstanbul medeniyet başşehri. İstanbul şu anda önemli bir sorumluluk içinde. İstanbul belki de tarihinde ilk kez böyle bir sorumlulukla karşı karşıya"

20 Haziran 2019 Perşembe 01:38
"İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar. FETÖ'nün, Kandil'in, PKK'nın, LGBT'nin, Gezi olaylarının içinde olduğu ve CHP'nin kendi içindeki bütün karmaşık yapının içinde olduğu bir gruba emanet etmek istiyorlar. İstanbul bunu kaldıramaz diye düşünüyorum ve kaldıramayacak. Ve bu grup İstanbul'u tahrip edecek." dedi.

Bakan Soylu, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Gündem Özel programında, değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketine değinen Soylu, "Doğayla bilek güreşi yapmamamız lazım. Doğa kendi kurallarını ortaya koyuyor ve dayatıyor. Ve bir şey daha öğrendim; doğa sinyal veriyorsa alacaksınız." diye konuştu.

Felaketin daha önce küçük sinyaller verdiğini aktaran Soylu, uzun yıllar böyle büyük bir şeyle karşı karşıya kalınmadığını dile getirdi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Tabi burada koskoca bir dağ kopuyor. Yaklaşık olayın olduğu yerden 8-9 kilometrelik kuş uçuşu bir mesafe. Debisi de çok büyük olmayan bir dere aslında, fakat yukarıdan aşağıya gelince, önüne toprağı katınca, taşları, büyük büyük kayaları katınca, karton evler gibi 7 tane evi söküp yerinden atıyor. Koskoca iş makinelerini alıp götürüyor."

Selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Soylu, kaybolan 3 kişinin bulunması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Soylu, "(Siyaseten) Niye hep hedeftesiniz?" sorusunu, "Beni seviyorlar da onun için." şeklinde esprili bir üslupla yanıtladı.

Kendisinin bir tarzı olduğunu vurgulayan Soylu, "Ben söylüyorum, benim bir tarzı siyasetim var. Saklamam da yarın biteceğini bilsem yine söylerim, söylemeye de devam ederim. Bu tarzı siyasetimden de vazgeçmem. Bu konuda eğer gördüklerimizi söyleyemeyeceksek, ifade edemeyeceksek, İstanbul burası... İstanbul sadece bizim şehrimiz değil, İstanbul medeniyet başşehri. İstanbul şu anda önemli bir sorumluluk içerisinde. İstanbul belki de tarihinde ilk kez böyle bir sorumlulukla karşı karşıya." şeklinde konuştu.

Soylu, "Nedir bu sorumluluk?" sorusuna, "Bakalım Türkiye burnunu nereye çevirecek?" cevabını verdi.

- "Türkiye'nin istikrar çizgisine takoz koyacaklardır"

CHP zihniyetinin İstanbul'a kaybettireceğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin istikrar çizgisine takoz koyacaklardır. İstanbul zaten kaybeder, ona adımın Süleyman olduğu gibi eminim. Sadece İstanbul kaybetmez, İstanbul sadece kendinin şehri değildir. Yanılır böyle düşünürse. İstanbul sadece bir ticaret başşehri değildir. İstanbul sadece bu coğrafyanın en iyi ulaşım network'ü değildir. İstanbul sadece herkesin nefeslenebileceği bir şehir değildir. İstanbul bu coğrafyanın kalbidir. İstanbul zihnine ümitsizlik düşenlerin ümididir."

Soylu, İstanbul'u güvenli bir şehir haline getirmeye çalıştıklarına işaret ederken, "İstanbul'u, yaşayanın kendini rahat emanet ettiği bir şehir haline getirdik. Yani ölünce çocuklarınız sizin için mezar düşünmeyecekler ya. Bizim çocukluğumuzda İstanbul'da birinci dert mezar yeriydi ve mezarlıklardı." ifadesini kullandı.

- "İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar"

Soylu, şunları kaydetti:

"İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar. FETÖ'nün, Kandil'in, PKK'nın, LGBT'nin, Gezi olaylarının içinde olduğu ve CHP'nin kendi içindeki bütün karmaşık yapının içinde olduğu bir gruba emanet etmek istiyorlar. İstanbul bunu kaldıramaz diye düşünüyorum ve kaldıramayacak. Ve bu grup İstanbul'u tahrip edecek."

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 01:38
  1. gündem özel
  2. HaberTürk
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Veyis Ateş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'in 'Bizi çadıra almadılar' açıklamasına Valilikten cevap!
    1. Meral Akşener'in 'Bizi çadıra..
    2. "İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal..
    3. ABD'den Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin..
    4. Afyonkarahisar’da aşırı yağış..
    5. Sudan'da askeri konsey muhalefetle..
    6. ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’..
    7. Çadlı aile kızının mezuniyetini görmek..
    8. "Bu medeniyetin baş şehrine yalancı..
    9. Yakalanan yankesicinin savunması pes..
    10. ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna..
    11. "İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz..
    12. ABD'nin önde gelen iki gazetesinde..
    13. Kuveyt Emiri Sabah, Irak Başbakanı..
    14. Kars’ta otobüs durağına bırakılan..
    15. Burdur’da sağanak etkili oldu, köy..
    16. BM:Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
    17. Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda 14..
    18. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    19. Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı..
    20. Fenerbahçe Kulübü, kombine devir..
    21. Adana'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
    22. Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
    23. Birlikte geçen eğitim hayatını..
    24. Dışişleri Bakanlığı: “Callamard’ın..
    25. Eski Fas Başbakanı Mısır'ı..
    26. Suudilerden Cimbom'a 15 milyon..
    27. Galatasaray'ın şampiyonluğu Köln'de..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2019
    29. "Ekrem Bey siyaseten kabul edilemez..
    30. Türkiye'yi suçlayan Suudilerden Cemal..
    Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular
    Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest